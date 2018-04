Previsioni: cielo coperto e pioggia per tutta la settimana. Scatta l'allerta meteo

Sarà una settimana all'insegna del maltempo e della pioggia.

Le previsioni infatti indicano un peggioramento delle condizioni climatiche. Lunedì il cielo sopra Lecco è stato coperto, con pioviggini che hanno colpito la città a intervalli regolari lungo tutta la giornata. Le temperature saranno in diminuzione rispetto al week-end, con la massima che non ha superato i 12° C e una percepita ancora inferiore.

Dalla giornata odierna si è verificata un'intensificazione evidente della pioggia, con rovesci intermittenti. Una giornata, quella del 10 aprile, che era annunciata particolarmente fredda rispetto alle medie stagionali e tale si è confermata. La neve si depositerà oltre quota 1400 mslm.

Da mercoledì, invece, le temperature risaliranno, anche se le precipitazioni proseguiranno almeno sino a giovedì, con possibili aperture alternate a isolati rovesci che dovrebbero caratterizzare il prossimo fine settimana. La Protezione Civile ha inserito la zona del Lario e delle Prealpi Occidentali in quelle a rischio (codice giallo, criticità ordinaria) per rischio idrogeologico, temporali forti e vento forte per quanto riguarda la giornata di mercoledì 11.