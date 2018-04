Previsioni: cielo coperto e pioggia per tutta la settimana

Sarà una settimana all'insegna del maltempo e della pioggia.

Le previsioni infatti indicano un peggioramento delle condizioni climatiche. Lunedì il cielo sopra Lecco sarà coperto con possibili pioviggini lungo tutta la giornata. Le temperature saranno in diminuzione rispetto al week-end, con la massima che non supererà i 12° C e una percepita inferiore.

Da martedì è attesa un'intensificazione della pioggia, con rovesci intermittenti. Una giornata, quella del 10 aprile, che si annuncia particolarmente fredda rispetto alle medie stagionali.

Da mercoledì, invece, le temperature risaliranno anche se le precipitazioni proseguiranno almeno sino a giovedì, con possibili aperture alternate a isolati rovesci che dovrebbero caratterizzare il prossimo fine settimana.