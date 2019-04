Piovaschi a intermittenza sul Lecchese fino al weekend compreso

Il territorio lecchese è atteso da alcuni giorni di pioggia. A livello meteorologico è in atto già da oggi un cambiamento votato a una maggiore instabilità: le precipitazioni cominceranno a scendere in maniera più sostenuta da questa era e proseguiranno sino a domenica. Sarà dunque un fine settimana umido e piovoso. Le temperature sono in diminuzione sia a livello di minime sia di massime.

Le previsioni per giovedì 11 aprile 2019

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con deboli precipitazioni sparse, a eccezione del comparto alpino. Nel pomeriggio e in serata persistenza di nubi diffuse e precipitazioni sparse, più occasionali sulle Alpi e più diffuse sui settori centro-occidentali della regione.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 8 e 10°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15°C. Zero termico stabile e intorno a 2.100 metri nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera. Venti: deboli orientali in pianura e a 1.500 metri. Venti deboli da nord/est a 3.000 metri. (dal Centro meteo lombardo)