Settimana soleggiata, da lunedì scatta l'allerta per vento forte

La condizione meteorologica del nostro territorio sembra ormai contrassegnata da una certezza: la gran parte delle perturbazioni che giungono sull'Italia dal Nord Europa, spinte dalle correnti, non si fermano sulle Prealpi. Lo stesso accadrà da lunedì, con una nuova perturbazione che colpirà in particolare il Triveneto per poi "scivolare" sulla penisola balcanica.

Sul Lecchese, dunque, si annuncia un'altra settimana stabile con temperature sopra la media stagionale che verso il prossimo weekend potrebbero arrivare ancora attorno ai 20° C. Ma non mancherà il vento forte.

La previsione per lunedì 11 marzo

Tempo Previsto: al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ma tendenti a irregolarmente nuvolosi entro il pomeriggio; sulle Alpi addensamenti localmente anche compatti con qualche fiocco di neve in prossimità dei crinali di confine. Nel pomeriggio possibile qualche isolato temporale su Mantovano e Bresciano orientale (fenomeni comunque irrilevanti sotto il profilo pluviometrico).

In serata, tendenza a cieli via via più limpidi su quasi tutta la Regione, a causa del rinforzo dei venti di föhn, fatta eccezione sui versanti retici confinali e sul Livignasco, ove insisteranno addensamenti anche compatti associati a deboli nevicate.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo (3/6°C) salvo sulle medio-alte pianure occidentali ove sono attese in lieve aumento (6/9°C), massime in lieve calo (15/18).

Venti: in pianura venti moderati da Nord-Ovest, localmente forti sulla fascia centrale della regione (raffiche fino a 70/80 km/h). In quota venti moderati o forti da Nord-Ovest. (dal Centro meteo lombardo)

Le allerte attive sul territorio

La Protezione civile di Regione Lombardia nel frattempo ha emesso un'allerta di colore giallo (criticità "ordinaria") per vento forte su Lario e Prealpi che entrerà in vigore dalle 00.00 di lunedì 11 marzo fino alle 6 di martedì 12 marzo.

Resta valida anche l'allerta per rischio incendi, anche'essa di colore giallo, fino a prossimo aggiornamento.