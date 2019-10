Da lunedì tornano nuvole e pioggia. Crollano le temperature

Sarà una settimana all'insegna dell'instabilità meteorologica. Da lunedì 28 settembre in avanti si assisterà infatti a un aumento della nuvolosità, con possibilità di isolate piogge sui settori prealpini a cominciare dal pomeriggio.

La perturbazione proseguirà a stazionare anche sul nostro territorio, portando precipitazioni che diventeranno più consistenti a partire dalla giornata di mercoledì. Al momento, un miglioramento è atteso soltanto dal prossimo weekend, quando un pallido sole freddo tonerà a fare capolino tra le nuvole.

Le temperature, decisamente sopra le medie stagionali sino a oggi, scenderanno con una certa rapidità a inizio settimana: già da mercoledì le massime non supereranno i 12-13° C e arriveranno sotto i 10° C, mentre sarà più morbida la discesa delle minime notturne, attese sui 4-5° C. In netto calo lo zero termico.