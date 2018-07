Si attenua la morsa del caldo, in arrivo temporali nel Lecchese

È durato decisamente poco il caldo proveniente dal Nord Africa sul nostro territorio. Dopo una settimana in cui le temperature e il tasso di umidità sono andati in crescendo, inizia oggi un periodo di instabilità sull'Italia settentrionale, grazie all'infiltrazione di correnti più umide dai quadranti occidentali che favoriranno la formazione di temporali dalle Alpi verso la pianura.

Oggi il cielo resterò parzialmente coperto, con temperature percepite vicine ai 30° C. La giornata di martedì, invece, si annuncia molto calda, con un'allerta per afa nelle ore del pomeriggio, visto che la percepita si aggirerà sui 38° C. In serata sono previsti forti temporali che dovrebbero attenuare la morsa del caldo. Mercoledì e giovedì possibili formazioni di rovesci nel tardo pomeriggio, mentre da venerdì il clima dovrebbe ritrovare una parziale stabilità, seppure non si possano escludere temporali isolati sino a tutto il week-end.