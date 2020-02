Il vento torna a spirare sul Lecchese: la Protezione Civile "accende" l'allerta meteo

Torna il vento sul Lecchese. Dopo giorni di caldo fuori stagione e sole, con temperature rilevate che hanno superato ampiamente i dieci gradi, il nostro territorio sarà nuovamente colpito dal vento del nord. Per questo motivo la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diffuso un'allerta di colore giallo (criticità ordinaria) per la zona IM-05 (Lario e Prealpi Occidentali), che rimarrà in vigore fino alla mezzanotte del 20 febbraio.

Vento sul Lecchese: le previsioni

Nel corso della giornata di domani, mercoledì 19/02, la Protezione Civile ha previsto un aumento dell'intensità della ventilazione da nord nordovest, con intensità medie orarie che dal pomeriggio inizieranno ad intensificarsi fino a moderate o forti in montagna, e fino a moderate in pianura. Le velocità medie orarie tra 700 e 1500 metri di quota si attesteranno mediamente tra 20 e 40 km/h, con valori localmente maggiori, diffusi oltre i 1500 metri. In montagna possibili raffiche fino a 50 - 90 km/h. In pianura velocità medie orarie fino a 40 km/h. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn.

I venti saranno in generale attenuazione dalla tarda serata di mercoledì. Nella prima parte della giornata, inoltre, non sono escluse deboli precipitazioni o pioviggine sparsa, in particolare su Prealpi e settori orientali, con limite neve attorno ai 1200 metri circa. Dal pomeriggio è segnalato in arrivo del nevischio portato da nord sulla fascia alpina più settentrionale, oltre 1200 metri di quota circa.