Crollo delle temperature: weekend variabile, ma da lunedì arriva la neve

Se l'autunno ha faticato a carburare, l'inverno potrebbe arrivare in anticipo. Bizze del clima che ormai non rispetta più il calendario "tradizionale". Nelle ultime ore sono crollate le temperature, per effetto di un fronte di aria fredda proveniente dalla Russia che ha portato venti, rovesci in diverse zone d'Italia e un brusco calo termico.

Anche il Lecchese non è sfuggito a questa ondata: le minime, come "saggiato" la scorsa notte, sono arrivate intorno ai 4° C, e si abbasseranno ulteriormente nei prossimi giorni. Le massime da domani, sabato, non supereranno più i 10° C e in settimana si assesteranno a 5°. Un calo di circa 10° nel volgere di qualche giorno.

Ma che tempo farà nel weekend? Le previsioni annunciano cielo parzialmente nuvoloso, in prevalenza sereno nella giornata di domenica. Attenzione, però: da lunedì è attesa una nuova perturbazione che durerà l'intera settimana, portando con sé, già dal 19 novembre, le prime nevi a bassa quota.