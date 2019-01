Cielo sereno e vento in aumento. L'allerta incendi è arancione

Sarà ancora una volta un weekend all'insegna del bel tempo. Il cielo sul Lecchese continua a essere soleggiato e tutto sommato mite durante le ore più calde, con una marcata escursione termica tra giorno e notte.

Da oggi, venerdì, sino a domenica le previsioni indicano cielo sereno, con venti che torneranno a spirare con discreta intensità (domenica raffiche intorno ai 20 km/h). Le massime tuttavia raggiungeranno anche i 10° C in alcune zone, mentre le minime si avvicineranno allo 0° C anche in pianura.

Le temperature previste per oggi (h 12 e h 24)

Alta Brianza 8° C - -1° C

Prealpi lecchesi 1° C - -3° C

Allarme incendi

Nel frattempo, complice il lungo periodo di assenza di precipitazioni e i forti venti spirati nelle scorse settimane, permane l'allerta meteo per rischio incendi. La Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un bollettino di colore arancione (rischio moderato) per la zona Lario/Prealpi Lecchesi sino a prossima revoca.

Vige pertanto il divieto assoluto di accendere fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio. Scatteranno pertanto, per i trasgressori, le sanzioni previste dalla legge.