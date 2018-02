La settimana inizierà nel segno di freddo e gelate. Neve a bassa quota

La domenica dovrebbe essere "salva", ma da questa sera è atteso un peggioramento delle condizioni climatiche che caratterizzerà la settimana alle porte. Ne sono persuasi i meteorologi che indicano in coro un aumento della nuvolosità durante la giornata, con deboli piogge dalla serata.

Il vortice freddo abbattutosi nei giorni scorsi sull'Italia si è spostato ieri sui Balcani, ma l'Europa Centrale è subito colpita da nuove correnti artiche. Se anche a Lecco i "Giorni della Merla" avevano suscitato stupore per le temperature estremamente miti, i prossimi torneranno invece a essere tipicamente invernali.

La colonnina di mercurio si abbasserà in maniera sensibile: lunedì non si supereranno i 4° C, con percepita intorno allo 0° e concreta possibilità di vedere scendere qualche fiocco di neve anche intorno ai 200-300 metri di altitudine. Probabili gelate nella notte fra domenica e lunedì.

Le precipitazioni dovrebbero leggermente intensificarsi da lunedì mattina, per proseguire a sprazzi sino a giovedì, quando è atteso un miglioramento che progressivamente porterà a un week end variabile e a un rialzo delle temperature nell'ordine dei 5-6° C.