Come lucidare la carrozzeria dell'auto

Siete abituati ad avere l’auto sempre perfetta? Vi siete accorti che la vernice è diventata opaca? Con i prodotti giusti, e con la corretta tecnica di lucidatura, è possibile ridare lucentezza alla vettura, senza spendere un capitale.

Lucidare un auto, significa innanzitutto sottoporla ad un trattamento volto a migliorare la resa estetica dello strato di vernice, qualsiasi sia il colore o la condizione. La vernice, infatti, quando non è più lucida, produce un effetto sicuramente antiestetico e quindi brutto da vedere, che danneggia poi l’ estetica di tutta la macchina, anche quelle di un certo valore.

Come lucidare l’auto

Una corretta manutenzione dell’auto, prevede sicuramente una certa costanza nel lavaggio e nella lucidatura. Per mantenere la vettura sempre pulita e brillante, è bene lavarla e lucidarla almeno una volta al mese.

Basta riempire un secchio con acqua e sapone per auto, insaponare la vettura con una spugna non abrasiva (meglio se in microfibra), cercando di pulire anche le ruote e i cerchioni. Una volta passato il sapone ovunque, risciacquare l’auto e procedere con l’asciugatura utilizzando un panno di daino morbido, senza lasciare residui di acqua o zone ancora umide.

La seconda fase prevede la lucidatura della macchina. Per un lavoro più meticoloso e professionale, puoi procurarti una buona smerigliatrice angolare, uno strumento che garantisce un risultato perfetto, eliminando graffi e difetti.

Stendi sulla carrozzeria una cera per auto o una pasta lucidante e distribuiscila con la smerigliatrice. Usa movimenti circolari, e copri tutta la superficie della tua automobile. Un lavoro eseguito correttamente, farà in modo che la vostra auto resti protetta per almeno 30-40 giorni.

Fai da te: come lucidare l’auto a mano

Se non vuoi acquistare una smerigliatrice, basta utilizzare un panno in microfibra per stendere il prodotto lucidante, utilizzando movimenti circolari su tutta la carrozzeria, o solo sulle parti che vuoi rendere brillanti. Usa poco prodotto alla volta e fai pressione con il panno, così il polish si fissa meglio. Al termine di questa fase, applica sull’auto della cera lucidante, partendo dall’alto verso il basso e concentrandoti su alcune zone, per passare poi ad altre.Aspetta una decina di minuti, e con un altro panno morbido e asciutto completa la lucidatura.

Come lucidare l’auto con prodotti naturali

È possibile utilizzare anche prodotti naturali per lucidare l’auto. Anche se le cere sintetiche sono più facili da applicare e durano più tempo, quelle naturali garantiscono una brillantezza assoluta, rendendo super splendente la carrozzeria, a fronte però di una loro applicazione più difficile

Vediamo come preparare una cera fai da te per lucidare la propria auto:

4 cucchiai di cera di carnauba per auto.

3 cucchiai di cera d’api.

1 tazza di olio di lino.

5 gocce di olio essenziale al limone.

½ tazza di aceto o succo di limone.

Metti in un recipiente di acciaio la cera di carnauba, quella d’api e l’olio di lino e falli sciogliere a bagnomaria. Una volta liquefatti, aggiungi l’olio essenziale e la mezza tazza di aceto o succo di limone, miscelando. Esegui l’operazione con calma, attento al fuoco.

Terminato il tutto, togli dal fornello e travasa la miscela ottenuta in un contenitore resistente alle alte temperature. Questa cera naturale per auto è perfetta per lucidare e impermeabilizzare la carrozzeria e nasconde anche i graffi superficiali. L’unica pecca? Dura meno delle sintetiche e va riapplicata sull’auto almeno ogni mese e mezzo.