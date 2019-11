Auto usate: cosa tenere in considerazione prima dell'acquisto

Comprare un auto usata può essere un buon investimento che permette di risparmiare rispetto all’acquisto di auto nuove.

Sono molte le vetture di seconda mano in grado di offrire ottime prestazioni, soprattutto se si sono eseguiti correttamente i tagliandi e la manutenzione.

Quando decidi di acquistare un auto usata però, è necessario considerare e verificare alcuni parametri, per evitare spiacevoli e costosi inconvenienti. Questo perché anche un auto ben tenuta potrebbe nascondere alcuni problemi, e la fregatura potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

Ecco una breve guida all’acquisto.

Privato o concessionario?

Nel caso si scegliesse di acquistare da un privato, il costo sarà sicuramente inferiore, ma bisogna ricordare che non si avrà nessuna garanzia per l’auto. È bene prendersi sempre del tempo necessario a valutare il veicolo, facendo domande pertinenti su utilizzo e storia del mezzo.

Se invece si acquista da un concessionario, si avrà la garanzia di almeno un anno. Il rischio quindi è minore, le garanzie offerte maggiori e sono coperte le riparazioni di guasti.

Portali web per acquisto di auto usate

I siti internet, permettono di mettere in vendita e comprare un’auto usata comodamente da casa. Le potenzialità offerte dai siti sono molteplici: osservare l’automobile nei minimi dettagli, effettuare ricerche mirate in base al modello, zona, anno di immatricolazione.

I portali sono delle vere e proprie vetrine sempre aggiornante, che offrono il primo punto di contatto con il venditore, da contattare poi per concludere l’acquisto. Attenzione perché i tentativi di truffa sono all’ordine del giorno, valutare bene l’offerta prima di prendere scelte affrettate.

Fattori da considerare prima di acquistare un auto usata

Quale alimentazione scegliere?

Un filtro per indirizzare la propria scelta è quello dell’alimentazione. Ci sono infatti auto a benzina, diesel, a metano, GPL, ibride ed elettriche. Baserai la ricerca in base alle tue esigenze imposta la ricerca: inutile perdere tempo tra le auto a metano se hai in mente solo il diesel, giusto?

Reali esigenze

Prima di acquistare un auto, è bene avere le idee chiare sulle reali esigenze. Non perdere tempo a leggere annunci che non potranno soddisfare le tue necessità. Definisci un budget preciso e concentra le tue ricerche verso gli annunci e i concessionari che possono soddisfare la tua richiesta.

Attenzione al chilometraggio

Prima di acquistare un’auto usata, è necessario fare attenzione a quanti chilometri ha realmente percorso. Questo perché il contachilometri può dare informazioni giuste, ma può essere anche modificato e adattato alle intenzioni poco limpide del vecchio proprietario. Chiedere sempre i tagliandi e la documentazione della manutenzione svolta in passato.

Controllo dal meccanico

Se vuoi acquistare un auto usata e non hai molta dimestichezza con i motori, è sempre meglio affidarsi ad un meccanico di fiducia, che dovrà rovistare nel motore, tra le sospensioni e dietro a ogni tubo della carrozzeria.

Giro di prova

Se a primo impatto un'auto può sembrare un valido acquisto, e il meccanico ha dato un parere positivo, è sempre meglio fare un giro per valutare rumori, frenata, sospensioni e fluidità del cambio. Solo questo modo avrai un’idea ancora più chiara del veicolo che stai per acquistare.

Burocrazia

Prima dell'acquisto controllare sempre la targa, il numero del telaio e il numero del motore. Questi codici devono corrispondere a quelli riportati sul libretto.

Suggeriamo anche di fare anche una breve analisi dell’intera storia del veicolo per avere l’estratto cronologico.

Controlla l’auto

Se i documenti sono in regola, il prezzo è accessibile e la categoria è adatta alle tue esigenze, non ti resta altro che controllare la carrozzeria, il telaio, la vernice, il vano motore, le luci e gli interni.