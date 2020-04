Bollo auto, pagamenti e sospensioni: ecco cosa cambia

Bollo auto e pagamenti. Cosa succede nelle diverse regioni durante l'emergenza Coronavirus? La situazione varia a livello locale con provvedimenti differenti.

Ci sarà più tempo per pagare il bollo auto in Lombardia: la Giunta Regionale infatti, prevede, per per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione Lombardia, la sospensione fino al 30 di Giugno del Bollo Auto, così come della Eco tassa e della Tassa sulle Concessioni dovute nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il provvedimento non vieta di pagare comunque il bollo entro la scadenza precedente, se uno vuole. Chi avesse già provveduto, non può chiedere il rimborso di quanto già versato.