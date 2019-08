Car wrapping: cos'è e perché usarlo

Se desiderate cambiare il look e lo stile della vostra auto, potete ricorrere alla tecnica del Car wrapping.

Si tratta di una tecnica che può rispondere ai desideri di qualsiasi appassionato di auto, che voglia dare maggiore personalità al proprio mezzo.

Che cos’è il Car wrapping

Spesso si sente parlare di Car wrapping, eppure la maggior parte degli automobilisti non sa di cosa si tratti. “Wrapping” significa avvolgere, in questo caso si intende “rivestire” la carrozzeria della propria auto, utilizzando delle pellicole adesive personalizzate. Il car wrapping quindi, è l’applicazione di specifiche pellicole sulla carrozzeria di un veicolo, coprendo letteralmente le varie superfici, sino a dargli una nuova veste visiva.

Si tratta di una valida soluzione per chi ama personalizzare la carrozzeria, ottenendo così un gioco di tonalità cromatiche o di particolari effetti che la tradizionale vernice non potrebbe offrire.

Il Car wrapping però, non ha solo funzione estetica, c’è chi decide di ricorrere a questa tecnica per proteggere la carrozzeria della propria auto, per limitare l’usura, i segni del tempo e i graffi.

Costi

I prezzi del Car wrapping variano a seconda del risultato che si vuole ottenere, e alle dimensioni della vettura. Le cifre inoltre, sono rapportate alla marca dell’auto, alla superficie da ricoprire, al tipo di pellicola e ai tempi di lavorazione.

È impossibile stabilire un prezzo certo, generalizzando si aggira tra i 350 e i 5000 euro circa. Si possono raggiungere anche i 2000 euro per un servizio di Car wrapping totale.