Cos'è una Dash Cam e come funziona

Le Dash Cam sono delle piccole telecamere montate sul parabrezza della propria auto, in direzione di marcia o verso il conducente. Viene utilizzata essenzialmente come occhio sempre vigile, per riprendere qualsiasi cosa avvenga dentro o fuori dall’auto. Si tratta di un dispositivo elettronico in grado di registrare gli eventi che accadono durante la circolazione sulla strada con il proprio veicolo. I dispositivi sono utili soprattutto per dimostrare, in caso di incidente, come si sono realmente svolti i fatti.

Queste telecamere sono dotate di slot MicroSD, essenziale per registrare i filmati, e si alimentano tramite porta USB o accendisigari dell’auto. Molti modelli sono anche forniti di una batteria integrata ricaricabile, che consente il funzionamento in assenza di alimentazione, ad esempio quando l'auto è parcheggiata.

Nelle versioni più accessoriate è presente anche un modulo WIFi per il collegamento diretto con lo smartphone. Sul mercato sono presenti modelli che si attivano quando si accende l’auto, e modelli che presentano anche accelerometri, che consentono di registrare ad esempio una frenata improvvisa, salvando alcuni secondi di filmato prima e dopo l’incidente.

Molte Dash Cam, sono inoltre equipaggiate con un modulo GPS che consente di determinare posizione e velocità dell'auto. Tutte queste camere sono fornite di ottica grandangolare, possono riprendere anche di notte e montano un piccolo display per la gestione dei video e delle impostazioni.

Per quanto riguarda le riprese video, in commercio sono disponibili prodotti per tutte le tasche, dalle soluzioni più economiche in grado di registrare in HD ai modelli più performanti in grado di catturare riprese in Full HD e anche in 4K.

Dash Cam: i modelli più venduti sul web

