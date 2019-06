Come pulire il condizionatore auto

Una corretta manutenzione dell’aria condizionata in auto è fondamentale per la salute del conducente e per quella dei passeggeri. I filtri infatti, devono essere ripuliti almeno una volta all'anno, perché a lungo andare possono ostruirsi. Se con l'aria condizionata accesa, si sente cattivo odore nell'auto, il problema potrebbe essere legato al sistema di filtraggio dell'aria che proviene dall'esterno.

In questo caso, è opportuno smontare il filtro dell'aria e verificarne lo stato complessivo, per decidere se sia poi il caso sostituirlo, o semplicemente pulirlo in maniera accurata.

Come pulire il filtro antipolline

Con l'aumento delle temperature, molti si ritrovano a dover pulire l'impianto dell'aria condizionata della propria auto. Questo perché, nel condizionatore si annidano germi e batteri che possono causare cattivi odori nell'abitacolo, oltre a creare in alcuni casi, problemi di salute. Proprio per questi motivi, è necessario monitorare e pulire frequentemente il condizionatore dell'auto, per garantire un corretto funzionamento e aiutare la salute delle vie respiratorie.

La pulizia è una pratica delicata, che richiedere attenzione, cura e prodotti giusti. La regola fondamentale per una corretta pulizia, è quella di sostituire i filtri antipolline con frequenza. Nei filtri infatti, troverete tutto lo sporco accumulato nel tempo. I filtri solitamente, sono nel vano motore o dentro l’abitacolo, sotto il cassetto portaoggetti. Basterà estrarre la cartuccia con il filtro e inserire quello nuovo. Dopo la pulizia, utilizzare anche un prodotto igienizzante che permetta di allontanare i batteri, garantendo anche il diffondersi di un buon profumo nell’abitacolo.

In linea generale, il filtro antipolline va pulito almeno una volta all'anno, e sostituito se si nota una ventilazione debole e cattivo odore all'interno della propria auto.

In questi casi si può ricorrere al fai da te, oppure affidarsi al proprio carrozziere di fiducia.

Perché la sanificazione dell’aria condizionata è importante

La manutenzione dell'aria condizionata della propria auto, è importante per la salute delle vie respiratorie, ma anche per il comfort di chi guida e dei passeggeri. Disporre di aria salubre e filtrata, aiuta sicuramente a mantenere la giusta concentrazione in strada.Pulire l'impianto dell'aria condizionata in maniera corretta, contribuisce anche a mantenere una maggiore sicurezza stradale.

