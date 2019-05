Impianto auto GPL: costi di manutenzione

Una volta acquistata un’auto con impianto GPL, è importante considerare i costi di manutenzione e tutte le informazioni sulle revisioni e sui tagliandi. Tutte operazioni che vanno seguite presso officine competenti, rispettando sempre il programma di controlli previsti per la vostra vettura.

Considerate che il costo principale di un’automobile GPL è proprio quello dell’impianto, sia nel caso di installazione su una vettura usata, sia se si acquista una vettura con l’impianto montato di serie.

Costi di manutenzione ordinaria

La manutenzione auto GPL presenta ovviamente dei costi, sia per quanto riguarda quella ordinaria, sia per quella straordinaria. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, i costi saranno abbastanza contenuti, sempre superiori a quelli di un’auto alimentata a benzina. Si parte dal tagliando, che andrà effettuato ogni 20 mila chilometri, con un costo che oscilla da 50 a 100 euro in più, rispetto alla spesa per un tagliando di un’auto a benzina. È infatti necessario controllare la presenza di eventuali perdite nell’impianto, la sostituzione di alcuni filtri ed il controllo delle valvole del motore, effettuando eventualmente le opportune regolazioni.

Costi di manutenzione straordinaria

I costi di manutenzione straordinaria sono piuttosto elevati. Il serbatoio andrà sostituito dopo 10 anni per obbligo di Legge, e costerà intorno ai 500 euro. Tra i costi di manutenzione straordinaria inseriamo inoltre l’eventuale revisione della testata del motore. Operazione decisamente costosa che può arrivare anche a 1000 euro. Come ben noto gli impianti a GPL possono portare ad un incremento dell’usura delle valvole del motore; ecco perché è importante far controllare ed eventualmente registrare il gioco delle valvole durante i tagliandi. E’ inoltre consigliabile viaggiare periodicamente a benzina; operazione che aiuta a mantenere il motore in perfetta forma.

Revisione auto impianto a GPL

Concludiamo questa guida dedicata agli impianti a GPL occupandoci della revisione obbligatoria per legge. Revisione che mantiene la stessa periodicità e gli stessi costi delle auto con alimentazione a benzina e diesel. Revisione dell’auto che va fatta, quindi, quattro anni dopo la prima immatricolazione della macchina e poi sempre ogni 2 anni.

