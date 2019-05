Casco moto: come scegliere il migliore

Quando si ha uno scooter o una moto di grossa cilindrata, la scelta del casco è sempre molto importante, sia per la nostra sicurezza che per quella degli altri. Per acquistare un casco, è necessario considerare vari fattori: la taglia, i materiali di costruzione, l’imbottitura interna e la ventilazione. Ci sono dettagli, informazioni e caratteristiche che è bene conoscere prima di procedere con l’acquisto di un casco, sia che si tratti di un casco integrale, modulare, o jet.

Tipologie di casco

In commercio esistono diverse tipologie di casco in grado di soddisfare tutte le esigenze. Si dovrà scegliere quello più idoneo al tipo di utilizzo che si fa della moto, ma soprattutto un casco che risponda alle proprie esigenze. Come ben si sa, sul mercato si possono trovare tre diverse tipologie: integrale, modulare o jet.

Il casco jet è la variante aperta sul volto, ideale per spostamenti in città in moto o in scooter, nei tragitti quotidiani e soprattutto in estate. Viene usato anche per moto-turismo, molti infatti sono dotati di visiera parasole comoda e protettiva, presentandosi come ottimo dispositivo di sicurezza anche per viaggi turistici.

Il casco integrale offre alto grado di protezione da insetti e vento, ideale per sentirsi protetti e comodi anche durante viaggi di media o lunga percorrenza, e durante ogni spostamento quotidiano.

Infine il casco modulare, una soluzione integrale in grado di aprirsi trasformandosi in modello jet. La mentoniera e la visiera, possono essere infatti alzate fin sopra il capo, ad esempio nelle giornate particolarmente calde o nei percorsi cittadini. Ideale quindi per utilizzo turistico e cittadino.

Per quanto riguarda la visiera, questa cambia in base al tipo di casco scelto. Sono disponibili visiere accessorie in diverse colorazioni, visiere lunghe o con taglio ad occhiale.

Casco: taglie e misure di calotta

Quando devi acquistare un casco per moto, è importante considerare anche la taglia del casco. Questo deve stringere in modo non eccessivo sugli zigomi e non deve muoversi mentre giriamo la testa. Inoltre deve comprimere leggermente il capo senza dare però una sensazione di pressione. Ricordiamo, inoltre, che i caschi possono essere prodotti anche in diverse misure della calotta. La parte esterna del casco, può quindi essere disponibile in varie dimensioni e vari colori.

Materiali: carbonio, fibra di vetro, policarbonato

Nella scelta del casco è importante considerare anche il materiale di costruzione. In generale i caschi vengono realizzati in carbonio, in fibra di vetro, o in policarbonato/termoplastica. Tutti materiali che garantiscono sempre un’elevata protezione, ma che consentono ad esempio una riduzione di peso e quindi un maggior comfort nei costosi modelli in carbonio. In alternativa è possibile scegliere la fibra di vetro abbastanza leggera; per i viaggi brevi o se si ha un budget non molto elevato può andare bene anche un casco in policarbonato.

Casco Moto: tipo di chiusura, imbottitura e sistema di aerazione

La chiusura micrometrica, a sgancio rapido, è il sistema più diffuso e più facile da utilizzare. In alternativa ricordiamo la chiusura a doppia D, detta anche chiusura a doppio anello, che di solito si utilizza in pista.

Infine occupiamoci dell'imbottitura interna che può essere, a seconda dei modelli, anche removibile (del tutto o solo in parte) e quindi più semplice da pulire.

Un ultimo elemento da valutare è l’efficienza del sistema di aerazione del casco, importante soprattutto nei modelli integrali. Sistema di ventilazione dell’aria che consente di ridurre il processo di sudorazione e diminuire la possibilità che la visiera si appanni durante la guida.

