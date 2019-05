Cos'è e come funziona Android Auto

L’elettronica a bordo delle nostre auto, diventa ogni anno sempre più sofisticata e ricca di funzionalità. Basti pensare all’Android Auto, sviluppato da Google per consentire di utilizzare alcune funzionalità del nostro smartphone attraverso il display del navigatore della nostra auto. Si tratta di un dispositivo sempre più diffuso, che permette di avere a disposizione una nuova interfaccia con applicazioni utili, semplicemente collegando lo smartphone al sistema d’infotainment della propria vettura. Progettato per garantire la massima sicurezza al volante, e per evitare che si utilizzi il telefono alla guida, Android Auto riduce al minimo le distrazioni e aiuta a mantenere la concentrazione sulla strada.

Installazione dell’Android Auto

La prima cosa da fare è verificare se il sistema di Infotainment include Android Auto. Basta visualizzare la lista ufficiale sul sito android.com. Se è possibile collegare uno smartphone alla nostra auto, sarà necessario installare sul proprio telefono l’applicazione gratuita Android Auto. Procedimento che richiede pochissimi passaggi.

Una volta terminata l’installazione, basterà collegare lo smartphone alla vettura tramite cavo USB e iniziare ad utilizzare l’interfaccia. È possibile utilizzare anche una connessione Wireless, purché si abbia un sistema e un telefono compatibile con questo sistema di collegamento.

Nel caso in cui la vettura non sia predisposta per Android Auto, si può ricorrere a un’autoradio di nuova generazione, oppure utilizzare l’applicazione Android Auto dello smartphone.

Come usare Android Auto

Terminata la configurazione sarà ora disponibile sul display della nostra auto una nuova interfaccia dedicata, chiara e di facile utilizzo. Interfaccia utente controllabile tramite i tradizionali pulsanti touch, attraverso i comandi sul volante, se supportati, e anche utilizzando la nostra voce.

Funzioni vocali attivabili facendo tap sull’icona del microfono presente in alto a sinistra, premendo il pulsante apposito collocato sul volante della macchina (se presente) o pronunciando il noto comando vocale “Ok Google” che attiva varie funzioni: ad esempio “Ok Google portami a casa” , “Ok Google apri Spotify”, “Ok Google chiama Mamma” o “Ok Google invia un messaggio a Marco” e altro ancora.

Android Auto consente infatti la completa gestione di chiamate, della messaggistica (WhatsApp, Sms, ecc) con la possibilità di leggere i messaggi in arrivo e di dettare a voce una risposta o impostarne una automatica.

Tra le funzionalità di Android Auto troviamo inoltre la Navigazione che sfrutta la nota app Google Maps e la voce Musica che consente l’accesso a vari servizi di streaming audio come ad esempio TuneIn, Spotify, Deezer e Google Play Music.

