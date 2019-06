Tendine parasole per auto: vantaggi e tipologie

Il caldo è finalmente arrivato, e siamo tutti pronti per affrontare viaggi brevi o lunghi con la nostra auto, che ci condurranno nelle destinazioni che abbiamo scelto per le nostre vacanze estive.

Prima di partire per un viaggio in auto però, sarà necessario revisionare completamente la nostra vettura, in modo da affrontare il viaggio con tutte le comodità possibili. Se abbiamo bambini a bordo, non possiamo certo dimenticare le tendine parasole, per evitare che la luce possa dare fastidio agli occhi dei nostri piccoli. Una soluzione antica ma efficace, che permette di poter affrontare un viaggio in macchina, senza soffrire troppo il caldo estivo.

Accessorio irrinunciabile, soprattutto nei mesi più caldi, di immediata e facile installazione, può essere utilizzato anche in inverno perché comodo e pratico.

Tipologie di tendine parasole

Prima di acquistare le tendine parasole, dobbiamo preoccuparci sia del materiale, sia di misurare i vetri su cui andremo ad applicarle. Diversi tipi di auto, corrispondono infatti a diverse dimensione dei vetri.

Vediamo quali sono le tendine parasole più acquistate:

- Adesive; forse le più semplici da applicare, molto coprenti e spesso corredate da disegni che raffigurano personaggi dei cartoni più conosciuti dai bambini. Sono dotate di due ventose, per garantire il fissaggio sul finestrino laterale. Così l’auto, sarà al riparo dai dannosi e fastidiosi raggi ultravioletti, e l’ombra all’ interno sarà assicurata.

- Avvolgibili; semplici da applicare, di dimensioni standard e dotate di ventose alle estremità. Di solito di colore scuro e meno appariscenti rispetto a quelle adesive.

- A rullo; altrettanto semplici da applicare, sono dotate di apposite ventose per sorreggerle. Hanno lo svantaggio di non aderire perfettamente al finestrino, ma nonostante ciò si possono bloccare in modo automatico per poi essere riavvolte con facilità.

Vantaggi delle tendine parasole

Non dobbiamo sottovalutare l’utilità di un accessorio così semplice. Ricordiamo che l’acquisto delle tendine parasole è importante per proteggere soprattutto anziani e bambini da eventuali colpi di calore, soprattutto durante l’estate. Le tendine infatti, sono sempre più richieste, sia per una questione di comodità, sia per la salute.