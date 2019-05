Portapacchi auto: come attrezzarsi per le vacanze

Giugno è ormai alle porte, e le vacanze estive sono sempre più vicine. Sono moltissimi coloro che si metteranno in viaggio a bordo della loro auto, per raggiungere le località delle tanto attese vacanze, con tutto ciò che potrà rendere il più confortevole possibile il soggiorno. In questi casi, si rivela molto utile l’utilizzo del portapacchi. A farne maggiore uso, sono le persone abituate a portare con sé ogni sorta di oggetto utile ad affrontare i giorni lontano da casa.

Aspetti da considerare: cosa dice la Legge?

Per quanto grande possa essere la nostra auto, è necessario fare i conti con lo spazio che abbiamo a disposizione. Per consentire una circolazione fluida e sicura sulle strade, il Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli, deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, da non diminuire la visibilità del conducente, da non compromettere la stabilità del veicolo e da non mascherare dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva.

Quali sono le dimensioni ammissibili? Ogni veicolo ha una sagoma limite, compreso il suo carico deve avere:

-larghezza massima non superiore a 2,55m

-altezza massima non superiore 4 m

-lunghezza totale non eccedente 12 m

Ricordiamo inoltre, che il carico massimo del veicolo è stabilito in sede di omologazione, mentre il peso ammissibile sul tetto, è consigliato dal produttore del veicolo, e indicato sul manuale di manutenzione e uso.

Il carico non deve mai superare i limiti di sagoma, mai sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore. Inoltre, la sporgenza laterale delle cose trasportate, non deve mai superare i 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Utilizzo del box per auto

Per essere certi di viaggiare in sicurezza, si consiglia di utilizzare i box auto, adattabili a tutti i modelli di autoveicoli e a tutte le barre portapacchi. In commercio ne esistono davvero molti, diversi per forma e dimensione. La capacità media è di 300 litri, ma si trovano anche di 400-500 litri. I box sono dei veri e propri contenitori impermeabili, ancorati alle barre portapacchi, in grado di trasportare tutti gli oggetti di cui avrete bisogno durante il vostro viaggio. I prezzi variano da un minimo di 100 euro fino ad arrivare a 1000 euro.