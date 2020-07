Bonus bicicletta e monopattino, cosa c'è da sapere

All'interno del Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio, sono stati previsti anche incentivi per la mobilità. Sono previste infatti una serie di agevolazioni che riguardano l’acquisto di biciclette e piccoli veicoli elettrici come monopattini, segway, hoverboard e monowheel.

Come funziona il Bonus

Il bonus può essere richiesto dai “residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti”. Ogni acquirente, di età superiore ai 18 anni, potrà usufruire del buono una sola volta, che coprirà il 60% del costo del mezzo e non dovrà essere comunque superiore ai 500 euro.

Il bonus ha efficacia retroattiva, e potranno richiederlo tutti coloro che hanno fatto acquisti a partire dal 4 maggio. In alternativa, il buono potrà essere richiesto in forma digitale prima dell'acquisto, in via telematica, non appena sarà attiva l'applicazione web che in questi giorni sta preparando il Ministero dell'Ambiente.

Come richiederlo

Bisognerà conservare il documento giustificativo di spesa, e accedere con lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all'applicazione web. Bisognerà inserire i propri dati, indicare il mezzo o il servizio da acquistare, e la piattaforma genererà il buono spesa da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato. L'acquirente dovrà a questo punto pagare solo la differenza. Le disposizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2020 (o all'esaurimento dei 120 milioni di euro stanziati per questo specifico capitolo), e il bonus potrà essere usato una sola volta per ogni cittadino.