Perché scegliere una bicicletta elettrica a Lecco

La bicicletta elettrica, chiamata anche ebike o a pedalata assistita, è senza dubbio un mezzo di trasporto molto apprezzato, una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali. I costi sono decisamente inferiori rispetto ad un ciclomotore e le spese di ricariche della batteria praticamente irrisorie. Le ebike sono biciclette dotate di batteria e di un piccolo motore elettrico che permette di evitare la fatica quando è necessario. Una classica bici che "pedala al proprio posto" nei momenti di maggiore stanchezza. La bicicletta elettrica è un mezzo adatto a tutti, anche a chi non è particolarmente allenato, è un modo comodo e green per spostarsi in città, evitando di ricorrere all'auto.

L’obiettivo non è certo quello di allenarsi, percorrendo tracciati in bici. Si potrà dunque fare affidamento alla spinta elettrica in ripartenza o salita, utile soprattutto nelle città con particolari pendenze. Si eviterà di affaticarsi e dunque sudare, coprendo maggiori distanze e risparmiando notevoli somme di denaro.

Dal punto di vista legislativo, le ebike sono equiparate ad una bicicletta tradizionale, con la possibilità quindi di percorrere piste ciclabili e zone a traffico limitato. Per il Codice della Strada, il motore non deve superare i 250Watt di potenza, con l’assistenza elettrica che deve sempre essere subordinata alla pedalata, e si deve disattivare una volta superati i 25 km/h di velocità.

Perché acquistare una bici elettrica?

Oltre alla minore fatica, il risparmio economico è senza dubbio in cima alla lista dei pro di una bicicletta elettrica. Sarà possibile tenersi in forma e raggiungere qualsiasi meta al costo di una ricarica della batteria. Sono disponibili diversi modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Esistono anche le bici pieghevoli, che garantiscono la comodità di poterla portare ovunque, anche in ufficio, ripiegandola comodamente. Con una bici elettrica, sarà possibile evitare di sfruttare la propria auto, consumando carburante, inquinando e sprecando più tempo del dovuto. Gli spostamenti cittadini saranno quindi più sereni, con zero costi per il bollo e per l'assicurazione. Senza contare che con le ebike non è nemmeno necessario pagare il pedaggio per le zone a traffico limitato o per il parcheggio.

Bici elettriche dove acquistarle nel lecchese

- Lario e bike Corso Carlo Alberto, 130 Lecco

- Mondo Bici Sas di Rigamonti Via Roma, 47 Pescate

- Rush Cycle Via Alessandro Volta, 32 Malgrate

- Cicli Sala Lorenzo Via per Dolzago, 53 Oggiono