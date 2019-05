Scooter elettrici: risparmiare senza inquinare

La presa di coscienza dell'inquinamento, soprattutto nelle grandi città, ha dato modo di progettare sistemi di trasporto alternativi, alimentati in maniera differente rispetto a benzina e diesel. Abbandonare i modelli tradizionali, puntando invece sull'elettrico, è molto vantaggioso sia dal punto di vista economico che ambientale. Oggi infatti, l’energia elettrica è una fonte ideale e conveniente per circolare spendendo poco e inquinando pochissimo.

Se le auto elettriche dimostrano di essere una reale soluzione ai problemi di inquinamento e alle emissioni di gas serra, la rivoluzione dell'elettrico non poteva non riguardare anche gli scooter. Indispensabili per spostarsi in città, evitando di rimanere bloccati nel traffico, gli scooter elettrici sono la soluzione ideale per risparmiare senza inquinare. Facili da guidare in spazi urbani e poco ingombranti, sono convenienti dal punto di vista energetico ed economico: grazie a incentivi statali, esenzione dal bollo per 5 anni e premi assicurativi ridotti della metà.

Avevamo già parlato dell’importanza e dei vantaggi della bicicletta elettrica. Ora vediamo i vantaggi dello scooter elettrico.

Vantaggi

Avere uno scooter elettrico, vi permetterà di risparmiare sul carburante, senza inquinare. A fronte di un maggiore investimento iniziale, ci sarà un risparmio notevole nel corso degli anni: per prima cosa va ricordato che chi ha uno scooter elettrico non paga il bollo moto per 5 anni, e potrà avere uno sconto anche sulla propria assicurazione RC. In più, visto che scompare il prezzo della benzina, i consumi si riducono drasticamente, soprattutto se si utilizza molto questo mezzo. Anche la manutenzione è meno frequente e meno costosa.

Dove acquistare scooter elettrici a Lecco

- Lario Motorrad BMW Corso Carlo Alberto, 122 Lecco

- Moto Perego Via Provinciale, 6 Lecco