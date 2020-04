Mascherina in auto e Coronavirus: cosa c'è da sapere

L'emergenza Coronavirus ha spinto molte regioni ad introdurre nuove regole sull'utilizzo delle mascherine obbligatorie quando si è fuori casa. Per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina in auto, nulla è stato chiarito. Quando si viene fermati ad un posto di controllo, gli agenti possono chiedere di abbassare la mascherina?

Ecco cosa bisogna sapere su mascherina in auto e Coronavirus.

Mascherina, obbligo fuori casa

Per limitare ulteriormente il contagio durante l’emergenza Coronavirus in molte regioni è scattato l’obbligo di indossare le mascherine fuori casa, ma con criteri molto differenti. Ma come ci si deve comportare quando si viene fermati in auto dagli agenti? Gli agenti possono chiedere al conducente di abbassare la mascherina?

In questo contesto di emergenza, appare poco probabile che gli agenti chiedano di abbassare la mascherina. Tuttavia, quest'obbligo, non deve essere visto come un diritto a non farsi identificare, soprattutto quando potrebbero sorgere dubbi sulla corrispondenza col documento di riconoscimento. È bene quindi sapere quali sono i nostri diritti in auto mentre indossiamo la mascherina, ma anche quelli degli agenti durante i controlli.