Viaggiare in auto con i bambini: consigli utili

Quando si decide di affrontare un viaggio in auto con i bambini, sono tante le cose alle quali bisogna pensare, per evitare eventuali problemi durante il tragitto.

L’auto infatti, rappresenta il mezzo più comodo per viaggiare in famiglia e con i bambini, ma presenta un piccolo difetto, annoia terribilmente i piccoli, che relegati sul sedile posteriore nei loro seggiolini, non sanno come far passare il tempo.

Ecco alcuni consigli da seguire prima di mettersi al volante.

1- Abitua il bambino ai viaggi in auto. I bambini si annoiano facilmente, soprattutto quando hanno poca libertà di movimento. Affrontare un viaggio in auto quindi, può essere difficile e stressante, soprattutto se il bambino soffre di mal d’auto.

Per questo motivo è importante organizzare inizialmente un breve viaggio, magari un weekend fuori porta, per fare in modo che il piccolo si abitui nel migliore dei modi.

2- Programma l’itinerario in anticipo. Prima di partire, controllare sempre l’itinerario e il programma delle fermate, poiché viaggiare con i bambini, comporta sempre qualche pausa durante il tragitto, anche solo per distrarsi un pò.

3- Prepara un kit da viaggio. Non dimenticare il “kit da viaggio”, matite, colori, fogli, macchinine, bambole, tutto ciò che è necessario per trascorrere il tempo in modo spensierato. Il contenuto del kit, varierà ovviamente a seconda dell’età del bambino. Potrai mettere nel suo kit anche degli spuntini, come succhi di frutta e biscotti, concedendogli qualcosa di sfizioso in occasione del viaggio.

4- Scegliere una colonna sonora. La musica infatti, è il passatempo ideale quando si viaggia in macchina con i bambini. Puoi scegliere tra le colonne sonore dei cartoni animati o dei film di animazione.

5- Prepara dei giochi da fare durante il viaggio. Per trascorrere il tempo in macchina puoi pensare a tanti giochi che sarebbe difficile poter fare stando fermi in un posto. Puoi portare i suoi giochi preferiti, utile anche il tablet o lo schermo portatile per auto.

6- Tendine parasole. Una delle principali cause di malessere a bordo per i bambini, è proprio il sole. Accertarsi quindi che il piccolo non sia esposto per troppe ore ai raggi solari, e munirsi sempre di tendine per finestrini e lunotto.