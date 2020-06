Nonno Giovanni festeggia 101 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Quest’anno, a causa dei provvedimenti per il contenimento della pandemia, purtroppo non è stato possibile organizzare una festa dedicata al signor Giovanni nel salone polifunzionale della struttura, con tutti gli ospiti della RSA Borsieri di Fondazione Sacra Famiglia. Non sono comunque mancate torte, paste e bottiglie di buon spumante per festeggiare il suo compleanno. Inoltre operatrici e ospiti hanno volteggiato con lui in numerosi valzer, come da suo desiderio.

Il signor Giovanni, persona di carattere molto solare, ha avuto un solo rammarico in questa giornata ed è quello di non essere potuto andare a festeggiare il compleanno a pranzo in un ristorante con il figlio. Nella speranza di poter al più presto riprendere le lunghe camminate mattutine con il figlio e la ginnastica, l’ultracentenario trascorre le giornate ascoltando canzoni, giocando a carte con gli altri ospiti e scambiando battute scherzose con le operatrici.