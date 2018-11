24032 è il nuovo CAP di Torre De' Busi, ora si attendono aggiornamenti per i certificati Inps

Fino ad alcuni fa era il vecchio Codice di Avviamento Postale di Calolziocorte. Ora, a seguito del passaggio con la Provincia di Bergamo, diventerà il nuovo CAP di Torre De' Busi. Si tratta del codice 24032. La novità è stata confermata dal sindaco Eleonora Ninkovic che spera ora vengano sbloccati alcvuni passaggi tecnici e burocratici che stanno creando aluni disagi ai cittadini, in particolare per quanto riguarda i certificati Inps.

«Da ieri, lunedì, sul sito di Poste Italiane è scaricabile l'aggiornamento dei Codici di Avviamento Postale, secondo semestre, ed è indicato quello di Torre De' Busi in provincia di Bergamo - fa sapere Eleonora Ninkovic - Si tratta del 24032. Ora auspichiamo che tutti gli Enti Ministeriali aggiornino i loro datibase informatici una volta per tutte. Nei mesi scorsi, per quanto riguarda i residenti nel nostro paese, si erano registrati problemi con alcuni certificati dell'Inps. Ora speriamo venga corretto il database. La legge che regolamenta la materia è la numero 225 del 29 dicembre 2017. Dicevano che i disagi erano legati al CAP - conclude il primo cittadino di Torre De' Busi - Ora l'abbiamo, a questo punto basta un ordine e un click».