In 300 sulle piste da sci con il Gabibbo per ricordare Ricky Galbiati

In trecento hanno partecipato ieri, domenica 10 marzo, alla seconda edizione della gara di sci in memoria di Riccardo Galbiati, organizzata sulle nevi dell'Aprica. Presente anche il Gabibbo, celebre icona della trasmissione Striscia la notizia per una grande giornata di sport, memoria, aggregazione e solidarietà.

La gara di sci è stata organizzata dall’associazione "Il tuo cuore la mia stella" e dall’Amministrazione comunale di Aprica. Il ricavato delle quote di iscrizione verrà devoluto all’acquisto di un defibrillatore per le scuole elementari del paese. Per quanto riguarda le gare di sci, primo assoluto di tutte le categorie si è classificato Sergio Orio, mentre il numero uno tra gli allievi è stato Edoardo Negri, e prima tra le donne Alessia Sabbadini. Alle premiazioni è intervenuto il lecchese Marco Galbiati, papà di Ricky e presidente del Cfpa di Casargo.

Queste le classifiche dei primi tre per categoria:Superbaby M: Alessandro Macii, Stefano Invernizzi, Tommaso Zamporri. Superbaby F: Francesca Ferri, Anita Ruttigliano, Clotilde Della Moretta. Baby F: Ginevra Cesarani, Giulia Varisco, Elsa Mondelli. Baby M: Gabriele Polatti, Tomaso Daglioni, Darko Gatti. Biberon F: Bianca Testori, Alessia Gamba, Bianca Raduazzo. Biberon M: Lorenzo Trovato, Lorenzo Mapelli, Gregorio Brambilla. Cuccioli M: Gioele Cioccarelli, Mattia, Reynders, Francesco Bresesti. Cuccioli F: Matilde Redaelli, Giorgia Oprandi, Margherita Macii. Giovani F: Gaia Palmieri, Alice Branchesi. Giovani M: Federico Carlo Morelli. Allievi M: Edoardo Negri, Alessio Togni, Alessandro Pagnoni. Allievi F: Alessia Sabbadini, Carolina Della Moretta, Martina Ratti. Ragazzi M: Federico Macii, Leonardo Corvi, Polesso Luca. Ragazzi F: Margherita Corvi, Sara Moraschinelli, Caterina Cioccarelli. Veterani M: Matteo Macii, Franco Albertin, Romeo Ratti. Super pionieri M: Giancarlo Coiatelli. Amatori M: Massimo Tabacco, Andrea Manfredi, Matteo Gatti. Dame F: Nicoletta Negri, Francesca Pastori, Paola Cazzaniga. Seniores F: Martina Panzeri. Seniores M: Dario Corvi, Franco Saccomani, Alberto Gazzoli. Pionieri M: Sergio Orio (primo assoluto), Fausto Pomoni, Marco Malberti.

