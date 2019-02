Lecco-Ballabio: lavori di manutenzione nelle gallerie, una notte di chiusura

Per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici nelle gallerie "Valsassina" e "Passo del Lupo", lungo la strada statale 36 Racc Dir "Raccordo Lecco-Valsassina”, nei territori comunali di Lecco e Ballabio, saranno istituite alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario.

Dalle ore 21 di lunedì 25 alle ore 5 di martedì 26 febbraio, tra il km 0,000 e il km 9,015, per consentire di effettuare la manutenzione all'interno delle gallerie. Il percorso alternativo previsto è individuato nella viabilità comunale e provinciale limitrofa.

Anas, società del Gruppo Fs Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "Vai"di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.