Anche a Lecco tutti pazzi per la befana

Tutti pazzi per la befana anche a Lecco e nei comuni del circondario. Tra le feste più partecipate quella andata in scena oggi nella città capoluogo. Insieme al corteo anche personaggi in maschera e giocolieri, tra cui l'immancabile e simpatica vecchietta, simbolo della ricorrenza dell'Epifania.

In tanti si sono poi dedicati al pattinaggio sulla pista di ghiaccio allestita in piazza Garibaldi, senza dimenticare l'iniziativa proposta nel piazzale della caserma dei vigili del Fuoco. Ecco alcune foto dellle iniziative che hanno fatto la gioia di grandi e bambini. (Si ringrazia Giuseppe Rainoldi per la collaborazione)

Gallery