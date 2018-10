Annullata a Pescate la grande festa di Halloween

Annullata la Festa di Halloween più attesa della provincia di Lecco, quella di Pescate in programma domani sera, mercoledì 31 ottobre. Nella tarda mattina di oggi, il sindaco Dante De Capitani ha ufficializzato la scelta di sospendere definitivamente l'evento inizialmente programmato per sabato e 27 e rinviato per il maltempo.

Proprio la forte pioggia di queste ore e le condizioni meteo sfavorevoli hanno spinto gli organizzatori, l'Associazione Papà di Pescate, a rinviare definitivmente Halloween al 2019. Una nota è stata inviata anche a Prefettura, Questura, City Angels, Carabinieri in congedo e altri gruppi di volontariato che sarebbero stati coinvolti nella manifestazione che avrebbe dovuto tenersi sul lungolago con numerose postazioni horror a tema. L'anno scorso si era parlato di quasi 10.000 presenze, tra grandi e bambini.

«La manifestazione Halloween Celebration in programma per il 31 ottobre è annullata, per motivi di sicurezza, casusa maltempo - fa sapere De Capitani - Dispiace, ma abbiamo ritenuto opportuno prendere questa decisione. Purtroppo per i volontari impegnati sono andati in fumo sei mesi di lavoro. Ci rifaremo il prossimo anno».