L'artista Angelo Bonanomi dona una scultura in legno al Comune di Torre

L'artista del legno Angelo Bonanomi dona una delle sue opere più belle al Comune di Torre De' Busi. La consegna avverrà domani sera, giovedì 20 dicembre, in occasione del consiglio comunale in programma alle 20 in municipio. Bonanomi, residente nella frazione di Favirano, è molto conosciuto e apprezzato per le sue sculture: un vero e proprio creatore di volti, oggetti e immagini plasmate dal legno. In tanti hanno già apprezzato la sue creazioni in una mostra realizzata al Lavello e ripresa nel video "Emozioni nel legno" visibile sul canale social Youtube.

"L'abbraccio della mamma" è il titolo della scultura che verrà donata al Comune di Torre De' Busi. «Ringraziamo di cuore il signor Bonanomi per questo gradito regalo - commenta il sindaco Eleonora Ninkovic - Domani sera, giovedì, riceveremo pubblicamente l'opera che andremo a sistemare più avanti su un piedistallo all'ingresso del municipio».