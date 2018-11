Si prolungano i tempi di chiusura dell'asilo di Sala, oggi un'assemblea decisiva

Potrebbero prolungarsi i tempi per la riapertura dell'asilo di Sala, e al momento non si escluderebbe neppure una chiusura definitiva del plesso. L'Amministrazione comunale di Calolziocorte sta valutando le scelte da attuare dopo le verifiche e i lavori di messa in sicurezza avviati (con chiusura provvisoria) lo scorso 20 settembre a seguito della presenza di crepe e scollamenti dai soffitti. Oggi, martedì, alle 18.30, si terrà una riunione decisiva con i genitori e i docenti presso la vicina scuola primaria, dove attualmente sono ospitati anche i bambini dell'asilo, circa una quarantina.

Anche gli asili del Pascolo e di Lorentino erano stati interessati da lavori e verifiche poco più di un mese fa, ma in quei casi le chiusure erano state brevi ed effettivamente provvisorie, con immediata riapertura dopo i lavori di messa in sicurezza. Il motivo del prolungamento dei tempi di lavoro alla materna di Sala sarebbe da ricondurre al pessimo stato di alcuni soffitti, con la necessità di ulteriori lavori e forse di nuovi interventi lunghi e costosi.

Di tutto questo si parlerà non solo nella riunione che si terrà tra poco, ma anche nella Commissione Territorio in programma per domani, mercoledì 14 novembre, alle 20 in municipio.

Al momento bocche cucite in municipio. Sindaco e assessori preferiscono prima leggere nei dettagli le analisi tecniche e soprattutto informare genitori e docenti sullo stato dei lavori. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti su quanto sarà ancora necessario aspettare prima di poter rientrare nell'asilo di Sala.