Una biciclettata per ricordare l'amico che perse la vita in un incidente

La bicicletta, gli amici, la passione per le due ruote. Il percorso da Mandello del Lario, dalla frazione di Olcio dove abitava, per poi raggiungere il dirimpettaio paesino lacustre di Onno. Un passatempo ricordato oggi, sabato 19 gennaio, a otto anni dalla sua scomparsa causata da un incidente lungo la provinciale 72 ad Abbadia Lariana. In sella alla sua bicicletta, Renzo Gilardoni (nella foto sotto a sinistra), perse la vita dopo un tragico impatto.

Attorno al figlio Massimo, conosciuto quale organista al Sacro Cuore e a San Zeno questa mattina alle 9 si sono ritrovati come ogni anno dalla scomparsa, gli amici a condividere il ricordo di chi trovava nella bicicletta quel senso di libertà ed evasione nel percorrere le strade di queste zone. La partenza dalla stazione di servizio Eni lungo la provinciale a Mandello, ha visto l'adesione di diversi ciclisti, alcuni di loro legati al locale sodalizio Bike Team. Nella mente e nel cuore di tutti, il ricordo dell'amico Renzo, che con la bicicletta aveva coltivato i suoi passatempi preferiti. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery