La "Bottega dell'arte" sale in cattedra alla scuola di Missaglia

La “Bottega dell’Arte” incontrerà gli alunni della scuola primaria di Missaglia, intitolata al Premio Nobel per la pace milanese Ernesto Teodoro Moneta, vissuto e sepolto proprio a Missaglia, per alcune lezioni d’arte agli alunni, come ormai d’abitudine negli ultimi anni, in stretta collaborazione non solo con la scuola primaria ma anche con la scuola secondaria di primo grado.

Le lezioni verteranno sul tema del “bello dell’arte” e si svolgeranno a partire da mercoledì 6 febbraio, continuando venerdì 15 e venerdì 22 febbraio, il primo marzo e ad aprile in data da concordare.

In questi incontri i giovani artisti in erba verranno gradualmente portati alla scoperta dell’arte, alle macchie di colore che prendono forma, alle magie di colore in trasparenza e all’uso della matita da parte dei pittori della “Bottega dell’Arte”, guidati dal critico d’arte Silvano Valentini e dal pittore Gerry Scaccabarozzi.

Nella foto dello scorso anno scolastico, davanti agli alunni in rappresentanza del gruppo missagliese, da sinistra, Paolo Giudici, Emanuela Montorro con la figlia, Aurora Iogà, Gerry Scaccabarozzi, Adelaide Bonfanti, Silvano Valentini, Angela Maltese, Angela Marabese, Giusi Sottile, Alex Fumagalli ed Elvira Bonfanti.