Emozioni e spettacolo a Mandello con il Brianza Danza Festival

Mandello a pieno titolo capitale della danza. Il Brianza Danza Festival, ospitato nel centro lacustre è giunto alla sua quinta edizione. Domani, domenica, alle 15 presso la palestra della scuola media Volta, si terrà lo spettacolo finale del concorso nazionale di ballo in tutte le sue espressioni, a chiusura dei quindici giorni dedicati alla kermesse. Visto l'alto livello artistico, a presiedere la giuria, sabato sera, sono intervenuti nomi di spicco della danza. Oriella Dorella già etolie al Teatro della Scala ed internazionale. Con lei, Roberto Altamura, ballerino e coreografo del Milano contemporay Ballet e Oliviero Bifulco ballerino diplomato alla Scala e protagonista della trasmissione Amici 2017.

Per la giuria critica Michele Olivieri membro del Consiglio Internazionale della Danza Unesco di Parigi. Ieri sera dalle 21, a calamitare l'attenzione del pubblico nelle varie postazioni assegnate lungo le vie e piazze cittadine, in scena la Terza notte bianca della danza. Dalle danze storiche, quelle in foto a Molina, alle greche, orientale, country hip hop e flamenco. Il ballo in tutte le sue declinazioni, sotto l'attenta regia di Marta di Gemma Della Torre, Marta Della Torre e Michel Godat.

Nelle foto, Michel Godat, Oriella Dorella e Serenella Alippi e alcuni momenti della serata di danza a Molina.

