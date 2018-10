Anche nel Lecchese caldo record, a Mandello il termometro segnala ben 35 gradi

Molto probabilmente, con il sole diretto sul sensore, il termometro che oggi a Mandello intorno alle 14 segnalava 35 gradi è andato oltre la temperatura effettiva. Ma la sostanza non cambia: quella di oggi, anche nel territorio lecchese, è stata una giornata estiva. Invece del 24 ottobre sembrava di essere a metà agosto. Chi ha potuto assentarsi dal lavoro ne ha approfittato per fare una passeggiata in montagna, in città o al lago. E proprio a Mandello sono stati in molti a notare il pannello che nella piazza del municipio illuminava la scritta: 35 gradi. C'è chi sui social ha scherzato: "Adoro questo autunno in cui le castagne escono dai ricci direttamente sotto forma di burolle" e chi si è chiesto se si sia trattato di un caso, oppure se ci sia stato un motivo per questo caldo record.

Il Centro Metereologico Lombardo, definendo questo insolito 24 ottobre una sorta di "Bermuda Day", ha illustrato sulla propria pagina Facebook le motivazioni del gran caldo. Il tutto sarebbe legato a "un'interazione di forti correnti settentrionali" e a "venti di caduta originati da correnti di estrazione anticiclonica miti che si inseriscono in un contesto d'aria già mite". Non sono però mancati anche i disagi legati al forte vento, che nella città di Lecco ha provocato danni.

Il caldo estivo di oggi - ufficialmente 29 gradi percepiti - è però destinato a svanire nelle prossime ore. Per domani, giovedì, è previsto un abbassamento delle temperature che subiranno invece un netto calo tra venerdì e sabato, scendendo sotto i 20 gradi.