Nel Calolziese è già allarme botti e petardi

Manca circa una settimana a Capodanno, ma nel Calolziese è già allarme botti. Nei giorni scorsi molti cittadini si sono lamentati sui gruppi facebook - in particolare "Sei di Calolzio se" e "Sei di Vercurago se" - per rumori ed esplosioni avvertite soprattutto in orari serali. In tanti si sono chiesti se sia trattato di petardi o di altro, anche per la potenza dei botti, avvertiti in varie frazioni, vie e località. Uno degli ultimi episodi si è verificato in centro città la Vigilia di Natale, con lamentele da parte dei residenti.

«Si tratta quasi certamente di petardi e altri fuochi d'artificio simili - commenta l'assessore alla Polizia locale di Calolziocorte, Luca Caremi - Anche in passato si erano vissute situazioni del genere e perfino peggiori. L'Amministrazione comunale interverrà già domani, giovedì 27 dicembre, con un'ordinanza per vietare l'utilizzo dei botti in vista del Capodanno. Certo, controllare l'intero territorio comunale non è facile, anche perchè i turni della Polizia locale finiscono alle 19.30 e i botti si avvertono più tardi. Tra l'altro o si colgono nel momento in cui li fanno esplodere, o non è semplice sanzionare i responsabili. Terremo monitorata la situazione e faremo il possibile per evitare pericoli o disagi, ma non creerei un caso oltremisura».

Oltre ai disagi alle persone, c'è chi lamenta problemi soprattutto per i propri animali domestici, cani e gatti in particolare. «Da giorni si sentono botti fortissimi che terrorizzano sia le persone sia gli animali - lamenta una calolziese che ha postato un'immagine lanciando l'appello "Basta patardi" - L'Amministrazione intervenga. Per favore basta petardi, gli animali muoiono di paura».