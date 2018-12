«Il Comune si faccia carico di ritirare gli alberi di Natale e ripiantarli»

«Il Comune si faccia carico di ritirare gli alberi di Natale e trapiantarli». La proposta arriva dal gruppo civico "Cambia Calolzio" che già nell'ottobre 2017 aveva chiesto alla precedente Amministrazione l’utilizzo di un piccolo spazio verde comunale per procedere alla messa a dimora di alcuni arbusti autoctoni (due cornioli e due ballon di maggio) forniti dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura.

«Abbiamo fatto ciò per richiamare l’attenzione sull’importanza dei molti benefici che gli alberi, diversamente dal cemento e dall’asfalto, apportano all’ambiente e alla salute - spiegano Federica Rota e Valeria Bianco a nome dell'associazione - A tal riguardo, considerato che alcuni cittadini, dopo aver acquistato abeti veri per qualche giorno, poi li abbandonano, abbiamo chiesto al sindaco Marco Ghezzi di prendere in considerazione l’idea di fare un appello alla cittadinanza per “non buttare l’albero di Natale” dando così la possibilità a tutti i cittadini che, non avendo lo spazio per ripiantarli, di consegnarli al Comune di Calolziocorte per poi essere messi a dimora, con i dovuti accorgimenti, nelle aree verdi comunali. Al primo cittadino abbiamo ricordato che quelli non più in grado di attecchire potranno essere trasformati in materiale “pacciamante”, cioè in materiale organico che consente di creare uno strato protettivo al di sotto delle piante, in fase di messa a dimora, apportando così non solo notevoli vantaggi ai giardini, ma anche metterlo in azione una buona pratica per riciclare materiale vegetale di scarto. Chi beneficerà di questa proposta - concludono i componenti del gruppo "Cambia Calolzio" - saranno i cittadini, l’ambiente, il clima e la salute».