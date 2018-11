Alla casa di riposo di Calolzio una festa a base di polenta

Una festa della polenta alla casa di riposo di Calolzio. L'originale e apprezzata iniziativa chiamata "Polentata 2018" e rivolta agli anziani si è svolta oggi, venerdì, alla “Casa Madonna della Fiducia” di Foppenico. Alle 11 alcuni ospiti, sia della Rsa che del Centro diurno “San Giuseppe”, sono stati radunati nel Salone Moretti per assistere alla preparazione del piatto tipico bergamasco.

I giovanni alunni della scuola "Cittadini" a lezione dai nonni

A mezzogiorno è iniziato il pranzo vero e proprio. Il menù della festa prevedeva polenta taragna, cucinata al momento dal cuoco della struttura in un grande paiolo di rame (proprio come si faceva una volta) prestato dalla Parrocchia “San Martino Vescovo”, salamella e, per finire, un buon caffè accompagnato da due diversi digestivi gentilmente offerti dalla coordinatrice della struttura, Monica Panzeri.

Fuori menù, ma non meno apprezzati, alcunisquisiti dolcetti, donati dal signor Pedrini (commerciale della SIR ristorazione, che gestisce la cucina) ai numerosi ospiti. La partecipazione è stata numerosa e al momento dei saluti finali, prima di andare a riposare, i nonni hanno espresso molti apprezzamenti per la buona riuscita dell’evento. Anche la Direzione ha apprezzato molto la buona cucina e ha ringraziato pubblicamente il cuoco e i suoi collaboratori che hanno reso possibile questa bella giornata di festa.

Di recente gli anziani ospiti della struttura assistenziale di Foppenico sono stati coinvolti anche in un interessante progetto formativo insieme alla scuola Cittadini: diversi giovani alunni hanno fatto visita ai nonni confrontandosi su storia e valori.

Gallery