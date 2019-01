Gestione degli impianti sportivi, respinto il ricorso dell'Ac Victoria

Respinto il ricorso dell'Ac Victoria, il Tar dà ragione a Comune e Provincia e la gestione degli impianti sportivi del Lavello resta all'AC Calolzio.

Ad annunciarlo, in una nota, è stato il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi che insieme alla sua maggioranza si era attivato nei mesi scorsi per cercare una mediazione tra le parti allo scopo di sbloccare la situazione ed evitare strascichi legali. Ieri, mercoledì, è arrivato il verdetto del Tribunale Amministrativo Regionale. L'Ac Victoria aveva contestato il fatto che il Calolzio fosse inadempiente rispetto al contratto precedente e che quindi non potesse essere ammesso a partecipare al nuovo bando. La società biancoazzurra aveva anche fatto richiesta di sospensiva, rigettata a ottobre.

«Il Tar ha rigettato, in quanto infondate, le motivazioni con cui l'AC Victoria ha fatto ricorso contro il Comune di Calolziocorte e la Provincia relativamente al bando per la gestione degli impianti sportivi, condannando la società calolziese al pagamento delle spese processuali ai due Enti - ha fatto sapere Marco Ghezzi - La speranza è che, chiusa questa fase conflittuale che avremmo volentieri evitato, si possa passare a una fase più costruttiva. Resta il dispiacere di aver perso tempo e risorse (di tutti) in una disputa irragionevole».