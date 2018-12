I 90 anni di Gerolamo Zambelli, artista del legno apprezzato anche dal Vaticano

Oltre 50 anni di attività premiati dall'associazione di categoria, e 90 di età da poco festeggiati insieme ai famigliari e agli amici più cari. Stiamo parlando di uno degli artigiani del legno simbolo della provincia lecchese e in passato di quella bergamasca. Gerolamo Zambelli, residente a Calolziocorte, è stato premiato oggi, domenica, all'hotel Leonardo da Vinci di Erba dall’associazione Pensionati Artigiani di Lecco per il mezzo secolo di lavoro che lo ha fatto diventare un vero e proprio artista del legno.

Qualche anno fa aveva anche ricevuto una lettera di ringraziamento dalla Segreteria di Stato del Vaticano per aver omaggiato Papa Francesco di una scultura raffigurante il volto del Pontefice.

«Sono molto contento del premio che riceverò oggi - ci ha detto questa mattina Gerolamo Zambelli - Si tratta di un riconoscimento che va a coronare un’impegnativa e soddisfacente carriera nella lavorazione del legno. Pochi giorni fa ho festeggiato i 90 anni, 50 dei quali dedicati alla mia professione di artigiano. In passato ho realizzato anche le due balconate in legno della chiesa Arcipresbiterale di Calolzio. Qualche anno fa ho invece scolpito in legno il profilo di Papa Francesco che ho inviato a Roma ricevendo il grazie del Vaticano. Per me questo lavoro è stata una vera e passione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questi giorni mi hanno festeggiato».