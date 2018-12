Non solo il pullman ecologico, Calolzio punta anche sulle auto elettriche

Non solo il passaggio del flixbus. A Calolziocorte anche il Comune guarda all'elettrico e alla mobilità sostenibile. La Giunta guidata dal sindaco Marco Ghezzi sta infatti studiando un piano per invogliare società private (Enel, Sorgenia o altre) a posizionare in città colonnine di ricarica per le auto a emissioni zero.

Se ne parlerà in occasione della Commissione Territorio in programma nella serata di oggi, giovedì, nel municipio di piazza Vittorio Veneto. Il tema all'ordine del giorno è "Individuazione di siti per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici". L'intenzione dell'Amministrazione è quella di riuscire a dotare il territorio cittadino di almeno una decina di stazioni di ricarica dislocate dal centro alle frazioni.

Un'iniziativa mirata a contrastare l'inquinamento atmosferico, a fornire un servizio in più in grado di guardare al futuro, e a favorire la diffusione di auto elettriche, il mezzo di trasporto ecologico nel quale soprattutto i Paesi del Nord Europa hanno già puntato con forza per una mobilità sostenibile e un ambiente più sano.

Non solo il vantaggio legato a un minore inquinamento, i veicoli a emissioni zero hanno anche costi di manutenzione inferiori rispetto alle auto a benzina o diesel. Gli ostacoli alla loro diffusione sono legati all'elevato costo iniziale di acquisto del veicolo soprattutto per il valore delle batterie, e alla mancanza di colonnine di ricarica private e pubbliche. Il Comune di Calolzio ha deciso di attivarsi sul fronte delle infrastrutture.