Calolzio, tre asinelli a zonzo per la strada

«Vi segnalo che in via Mandamentale ci sono tre asinelli che pascolano liberi per strada. Sembrano una femmina gravida, di colore grigio, accompagnata da un altro asino più piccolo bianco e da un terzo esemplare sempre grigio. Indubbiamente un fatto insolito e divertente. Sono molto simpatici, ma purtroppo possono anche causare pericoli a chi passa in macchina, oltreche a loro stessi».

È solo una delle segnalazioni che ci sono giunte questa mattina poco dopo le 8 in redazione. In tanti hanno infatti notato tre asinelli a zonzo lungo la strada che scende da Torre De' Busi a Calolziocorte, tra le frazioni di Foppenico e Sala, la stessa via dove ieri un camion è uscito dalla carreggiata precipitando nella scarpata sottostante per 40 metri. Oggi per fortuna nessun incidente, la notizia non è di cronaca, ma più divertente e senza dubbio curiosa.

La segnalazione degli asini scappati è giunta anche ai Carabinieri di Calolziocorte che sono prontamente intervenuti sul posto rintracciando il proprietario dei tre simpatici asinelli, togliendoli così dalla pericolosa strada. I quadrupedi erano scappati da un terreno in zona Cantelli.