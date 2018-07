Stradini "investigatori" a caccia di indizi sulle cartacce abbandonate per scovare chi sporca

Stradini in veste di agenti “CSI” per individuare chi getta rifiuti e cartacce per strada. Richiamare la celebre serie televisiva americana è forse eccessivo, ma può ben descrivere l’iniziativa all’insegna della tolleranza zero messa in atto a Pescate dove gli operatori ecologici analizzano in modo approfondito anche i piccoli scarti abbandonati a terra per individuare chi sporca.

«Le cartacce a Pescate hanno vita difficile, ognuna che viene raccolta dagli stradini viene anche analizzata per vedere se c’è qualche traccia per risalire al proprietario - fa sapere il sindaco Dante De Capitani - Così ho disposto la sanzione di 100 euro per quel pescatese residente in frazione Torrette che ha abbandonato il cartone di un pacco postale sulla Provinciale, dimenticandosi però che quel cartone aveva ancora stampigliato il suo nome e l’indirizzo di casa». Una leggerezza, quella di lasciare "l'indizio", costata cara. «Quotidianamente facciamo i miracoli per tenere il paese su uno standard di pulizia pari solo alla vicina Svizzera, e davvero questi comportamenti per me sono inaccettabili - incalza De Capitani - Ancora di più quando scopro che a metterli in atto sono cittadini di Pescate che ben dovrebbero sapere quanto teniamo all’ordine, alla pulizia e al decoro del paese». Cittadini e visitatori da fuori sono avvisati, basta un piccolo indizio sul rifiuto e la multa arriva inesorabile.