Celebrazione ecumenica nella chiesa di Calolzio

Incontro ecumenico a Calolziocorte. Ieri sera, lunedì, la chiesa Arcipresbiterale del centro città ha ospitato una celebrazione che ha visto protagonisti diversi sacerdoti della Valle San Martino insieme al Pastore Winfrid Pfannkuche della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo.

Un'iniziativa promossa dalla Diocesi in concomitanza con le giornate che la Chiesa Cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, ha voluto promuovere per favorire il dialogo tra le diverse confessioni religiose che fanno capo al Cristianesimo. Come moderatori sono intervenuti l'arciprete don Giancarlo Scarpellini, il coadiutore dell'oratorio di Calolzio don Matteo Bartoli, e il parroco di Cisano don Roberto Gallizioli.

«Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare questa celebrazione ecumenica che ha riscosso interesse e partecipazione - commenta don Matteo - insieme al Pastore Winfrid abbiamo proposto un momento di preghiera aperto alla cittadinanza per l'Unità dei Cristiani. Il tema specifico è stato "Cercate di essere veramente giusti". Le nostre comunità devono impegnarsi sempre di più per superare divisioni e coflitti, per favorire la giustizia e la dignità umana». Durante la celebrazione con il Pastore protestante, i partecipanti sono stati invitati a riflettere sul modo con cui ciascuno può impegnarsi concretamente con atti di giustizia, misericordia o unità, scrivendo il proprio impegno su alcuni cartoncini distributi durante il momento di preghiera.

Tra i numerosi presenti ala serata anche il vicesindaco di Calolziocorte Aldro Valsecchi, l'assessore ad associazioni e Protezione civile Cristina Valsecchi, il sindaco di Torre De' Busi Eleonora Ninkovic e il presidente della banda Donizetti Paolo Autelitano.