Verifiche e chiusure ponti a Calolzio, tre giorni di disagi alla viabilità

Traffico difficoltoso sul territorio comunale di Calolziocorte nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 gennaio per chiusura ponti stradali. Ad annunciarlo, in una nota, è l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi che vuole così informare la cittadinanza on merito al fatto che, per l'esecuzione di misurazioni di portata, sarà necessario interdire la circolazione sui seguenti ponti e nei seguenti orari:

Via Laurenziana sul torrente Serta, il giorno venerdì 25/01/2019 dalle ore 9:15 alle ore 11:00

Via Rossi sul torrente Gallavesa, il giorno venerdì 25/01/2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Via San Gerolamo sul torrente Gallavesa, il giorno sabato 26/01/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Corso Dante sul torrente Gallavesa, sabato 26/01/2019 dalle ore 12:00 alle ore 15:00

Via Mandamentale sul torrente Serta, il giorno domenica 27/01/2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Corso Europa sul torrente Serta, il giorno domenica 27/01/2019 dalle ore 12:00 alle ore 15:00

La circolazione veicolare sarà deviata attraverso percorsi alternativi. In caso di maltempo o imprevisti, le operazioni verranno rimandate.