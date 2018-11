A Lecco e Calolzio arriva il pullman ecologico Flixbus, collegamenti diretti con sei città italiane

FlixBus arriva a Lecco e Calolziocorte: dalla prossima settimana saranno infatti operativi collegamenti diretti verso sei città italiane. Ad annunciarlo è la stessa società leader a livello europeo nel settore dei viaggi in pullman. Flixbus ha deciso di portare per la prima volta in provincia la sua formula di mobilità innovativa ed ecosostenibile, studiata in collaborazione con le PMI del territorio.

Si parte giovedì 8 novembre. Da questa data saranno infatti operativi collegamenti diretti dalle due città lecchesi verso sei mete italiane. Sarà possibile arrivare ogni giorno, senza cambi, a Parma, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona e Pescara, raggiungendo con facilità i punti nevralgici per il turismo e le aree di maggior interesse, con la possibilità di modificare la prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza. I viaggiatori interessati potranno salire a bordo dei caratteristici autobus verdi di FlixBus dotati di sedie reclinabili e spaziose, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

Come prenotare, dove salire a bordo e tutte le caratteristiche del viaggio "green"

FlixBus si offre così come una valida alternativa ai mezzi tradizionali per un weekend fuori porta, oltre che un’opzione ideale per quanti si spostano in Italia per studio o lavoro. Tutti i collegamenti sono già acquistabili online, via app e nelle agenzie viaggi dislocate sul territorio. A Lecco gli autobus FlixBus partiranno da via Balicco, presso la Stazione FS. La fermata di Calolziocorte, invece, è ubicata in corso Europa, all’altezza del civico 63.

«FlixBus promuove anche un nuovo tipo di mobilità sostenibile, sul piano sia ambientale che economico - fa sapere in una nota stampa la società annunciando le nuove partenze da Lecco e Calolzio - Da un lato, la società dà agli utenti la possibilità di viaggiare 100% green tramite il pagamento volontario, all'atto della prenotazione, di un piccolo sovrapprezzo sul costo del biglietto, che permetterà di compensare le emissioni di CO2 rilasciate in viaggio. Dall'altro, l'azienda collabora con una rete di PMI dall'esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing, coniugando così al meglio innovazione e tradizione.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando fianco a fianco con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest e Varsavia il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner - spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo - sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza.

«In questo modo - conclude nella nota stampa la società Flixbus - innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore».