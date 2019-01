De Capitani: «Scuole aperte nonostante l'allerta neve, alle 4 di notte verificherò di persona la situazione»

Come Lecco, neppure Pescate chiuderà le scuole per l'allerta neve. La scelta è stata ufficializzata pochi minuti fa dal sindaco Dante De Capitani.

«Domattina, venerdì 1° febbraio, anche su Pescate sono previste nevicate - ricorda De Capitani - Gli stradini comunali sono allertati e oggi, come del resto già martedì, sono state cosparse con il sale chimico le strade principali. Alle 4 di questa notte verificherò personalmente la situazione e se sarà il caso disporrò l'uscita degli stradini con la pala meccanica, sabbia e sale, al fine di ripulire le strade e garantire il traffico veicolare. In considerazione della moderata allerta della Protezione civile regionale, non ho intenzione di chiudere le scuole. Per cui le lezioni scolastiche e dell'infanzia domani avranno luogo regolarmente».